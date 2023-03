:

Ik lees vooral holle slogans en gratis geld wegpissen.

"Talentenontwikkeling" bijvoorbeeld is niet hetzelfde als "onderwijs". Plus voor goed onderwijs heb je goede leraren nodig, geen speciale wethouders. Een van de problemen in het onderwijs is nou juist dat er een veel te groot ministerie is; veel te veel bestuurslagen; adviescommissies; externe adviesbureaus; etc; die overal hun plasje op willen doen.

Moet iedere gemeente daar ook nog een wethouder op zetten?

Wat gaat die dan concreet bijdragen?

De overheid heeft meer hoofden dan handen. Dat saboteert ons onderwijs, onze zorg, politie, justitie, infrastructuur, etc.

Hetzelfde geldt voor "bestaanszekerheid"; er is al landelijk beleid dat niet werkt omdat er teveel overheid is. Een oerwoud van teveel verschillende belastingen en toeslagen waar zelfs de belastingdienst niet meer uitkwam bleek zo fraudegevoelig dat zelfs de belastingdienst ging frauderen. Veel werkende mensen komen in geldnood omdat ze niet weten waar ze recht op hebben; terwijl die potjes vanuit oa Turkije worden leeggeroofd. En dat wanbeleid wordt nog verergerd door gemeentelijke "sociale" maatregelen.

Gewoon niet doen.

En "kansengelijkheid"; voor de wet is iedereen in NL al heel lang gelijk. De overheid voert zelfs al beleid om blanken, "cis-mannen", vakmensen en mensen met talent zoveel mogelijk uit alle belangrijke functies te laten verdwijnen.

Wat moet daar op gemeentelijk niveau nog aan "verbeterd" worden?