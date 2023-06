Het allemaal ook zo onnodig.

95% van de mensen is gewoon stereotiep hetero geboren man of vrouw.

Een paar % is homo, en nog een kleiner deel heeft een gender-afwijking, net zoals je ook mensen hebt met een 6 tenen of derde tepel.

Die weten niet of ze man of vrouw zijn of er is iets misgegaan tijdens de zwangerschap.

Nou en.

Net zoals mensen met 6 tenen of een derde tepel is dat helemaal geen probleem, er vallen geen doden bij of zoiets.

Er komen er niet meer bij, 'ze' willen niet de wereld overnemen.

Het enige dat je hoeft te doen is je schouders ophalen.

Maar dat is nou net wat ze bij woke niet kunnen. Die gaan erkenning opeisen en drammen en jonge mensen in de war brengen.

Ze kunnen zich bij woke beter druk maken over empathie-loze narcisten en psychopaten (1 op de 20) die een oorlog beginnen of een bedrijf of land terroriseren en mensen de burnout in werken of van de financiële sector een spoor van verwoesting door onze economie trekken en dat nog succes noemen ook.