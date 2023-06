De Raad voor Cultuur, medeverantwoordelijk voor dramdwingend diversiteitsbeleid waar het foyerbier al jaren van doodslaat, heeft een nieuw sociaalcultureel stokpaardje: HET KLIMAAT, natuurlijk. Was de Nederlandse cultuursector al niet divers genoeg, ze zijn ook al niet duurzaam genoeg. Bij Theater Rotterdam wordt weliswaar gewerkt aan een kritische theatervoorstelling over Tata Steel (urgent!), actiegroep Fossil Free Culture voerde bij het Groninger Museum een performance op tegen sponsoren Gasunie en Gasterra (subsidie is beter dan BLOEDGELD), en Shell is al uit het Van Gogh Museum verdwenen (nu de olieverfdoeken nog?), ennieweer: Het is toch fantastisch, dit.

Bijna was het een kwestie van tijd voordat bezoekers aan een theatervoorstelling niet meer met de auto mogen komen, bij binnenkomst de transvlag moeten groeten (door te knielen), voorafgaand aan de voorstelling een Co2-compensatie in het collectebakje moeten gooien, in een zaal waar alle stoelen uit gehaald zijn zodat het publiek in solidariteit met XR op de grond moet zitten. Bijvoorbeeld om te kijken naar een streng gecensureerde en sterk inhoudelijk bewerkte uitvoering van Harry Potter, waarin een cast van gesluierde moslima's en zwarte mannen helpen om transgender kinderen hun regenboogtransitie te laten halen, door hen toverpuberblokkers te geven om J.K. Rowling te bezweren, nadat ze eerst een conservatieve weerstandsbeweging van blanke mannen van bovengemiddelde leeftijd hebben doodgestenigd met blikjes Bud Light. In de pauze moeten bezoekers straatvuil rapen op het plein voor de schouwburg en de voeten kussen van vier meter hoge zwarte vrouwen en na afloop wordt iedereen verplicht een asielzoeker uit te zoeken, voor thuis. Dat dient allemaal niet uw vermaak, ontspanning en zinneprikkeling nee, we zullen dit moeten ondergaan op straffe van geen subsidie meer voor de cultuursector. Want wie gijzelt wie nou precies, mmmh? Het publiek de kunsten, de kunsten het publiek, of het publiek de hele planeet? Nou dan.

Maar helaas. Het gaat allemaal niet door. De staatssecretaris van Subsidieverstrekking blijkt het belang van vrije cultuur beter te begrijpen dan De Sector zelf...

