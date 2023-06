Olieverbruik nog nooit zo hoog geweest. Mede dankzij verbruik van vliegtuigbrandstof door China.

Via Het International Energy Agency.

Bijzonder detail, ook de productie van Rusland stijgt:

“ Russian exports of crude and refined oil products edged up in April to a post-invasion high of 8.3 mb/d. Shipments of crude oil increased by 250 kb/d, offsetting a decline in product exports of 200 kb/d. Estimated oil export revenues increased by $1.7 billion to $15 billion on the back of higher crude oil exports and a narrower Urals discount.“

The IEA Oil Market Report (OMR) Mei 2023