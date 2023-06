Woke bestaat niet, het is juist goed, en dit is helemaal niet woke

Magisch interview in Leids studentenblad Mare met een conservator Ad Maas, die denkt dus echt dat hij met deze quotes de "mythe" dat zijn museum ten prooi is gevallen aan woke uit de wereld heeft geholpen. Het zou allemaal nog wel grappig zijn, als in de wereld van kunst & musea mensen die niet, zoals Ad Maas, precies in de pas lopen, gewoon van het ene op het andere moment hun baan kwijt kunnen raken. Zie: Bart Drenth, TEFAF.

Quote 1

"Boerhaave-conservator Ad Maas, tevens bijzonder hoogleraar museale aspecten van de natuurwetenschappen: ‘De volgorde van gebeurtenissen moet even goed worden neergezet. Er verscheen vorige week een artikel in het Leidsch Dagblad over de NWO-Museumbeurs die onderzoeker Hilbrand Wouters en ik onlangs hebben ontvangen. Daarin kwam aan de orde dat de Nobelprijswinnaars niet meer te zien zijn in het museum. Ik begreep dat er daarover op Facebook de nodige reacties verschenen. We zouden ten prooi zijn gevallen aan extreem wokisme, of zoiets dergelijks. Dat is niet zo."

Quote 2

"De zaal kreeg ruim een jaar geleden een facelift. In de nieuwe opzet paste die vitrine met Nobelprijswinnaars niet."

Quote 3

"Maar de Nobelprijswinnaars keren dus terug in het museum?

‘Absoluut. Dat ze in bepaalde vorm terugkeren stond ook helemaal niet ter discussie. We kijken alleen verder dan oude witte mannen en individuele prestaties.’"