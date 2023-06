"Daarnaast is het bij de PVV echt niet erger gesteld qua naastenliefde dan bij hun nationale coalitiepartners die de toeslagenaffaire faciliteerden, de Groningers bevend in de kou lieten staan en boeren hun bedrijf afpakt."

Dit kan ook alleen hier.

"De boeren" is een grove versimpeling. Hooguit een selecte groep veehouders. Geen akkerbouwers, fruittelers, biologische boeren of sierteelt-boeren. Enkele over-producerende veefokkers. Die ook nog eens voor 120% kunnen worden uitgekocht.

De toeslagenaffaire "faciliterden". Alsof het hier over een bewust uitgevoerde politiek gaat. Het was een exces. Het was een complex spel van gewenste hardere aanpak, tunnelvisie en geautomatiseerde aanmerking van "fraudeurs" alsook het rigide boetesysteem van de Belastingdienst EN de complexe wereld van de toeslagen an sich, een wangedrocht van een systeem dat niet in zijn geheel is toe te schrijven aan deze coalitie.

"Groningers in de kou liet staan". Nou dat valt reuze mee. Er zijn nu enkele rondes compensaties geweest en wie zich meldde kwam in ruime mate in aanmerking voor een vergoeding, waarbij zelfs de bewijslast is omgekeerd in het voordeel van elke dubieuze scheur in elk oud huis. Riante vergoedingen, vaak ook onterecht en onnodig. Ja, er zijn schrijnende gevallen maar waarom zien we in elke repo steeds dat ene gestutte huis terug? Mogelijk valt het alleszins mee, en hebben we (ook hier) te maken met een kleine maar harde kern effectieve klagers en mogelijk een selecte groep echt zwaar gedupeerden.

Dan Wilders: Bewust gewenste uitsluiting van moslims, hun geloof, hun rechten en inperking van hun vrijheden zoals onderwijs en godsdienstbeleving. Je hoeft het programma er maar bij te pakken en je weet: Moslims zijn ongewenste burgers. Dat is toch echt van een andere categorie.