De gemeente Amsterdam heeft het Einsteingebouw aan de Kabelweg in Sloterdijk aangewezen voor de structurele opvang van maximaal 650 vluchtelingen. Het is de bedoeling dat het pand in het najaar van 2024 wordt opgeleverd en voor de duur van 10 jaar als opvang gebruikt wordt. Na een evaluatie kan die duur met maximaal vijf jaar verlengd worden.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang en Vluchtelingen) liet eerder dit jaar al weten dat de opvang in Amsterdam de komende jaren structureel uitgebreid wordt. Het liefste zou hij zien dat de opvang, net als de huisvesting van asielzoekers, beter verdeeld zou worden over gemeentes in Nederland. "Je ziet dat nu heel veel opvang in het Noorden van het land wordt geregeld, bijvoorbeeld in Ter Apel. Dat is in Zuid- en Noord-Holland stukken minder. Je moet het eerlijker gaan verdelen",

