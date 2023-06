Nederland laat zich leiden door een psychopaat, die heel goed kan praten, ik zal de naam AH niet noemen, maar ik zie overeenkomsten.

Psychologisch zit de man in cluster B, maar hij weet het zo goed te verbergen dat er een apart cluster naar hem genoemd moet worden.

Persoonlijk vind ik het al heel raar dat de man geen seksuele drang of voorkeur etc. heeft. Seksuele drijfveer is één van de grootste drijfveren die er is, want zonder dat zou een diersoort binnen één generatie uitsterven, dus dit vind ik persoonlijk gewoon een afwijking.

Blijkbaar compenseert hij dit dan volledig met de jacht om bovenaan de sociale piramide te staan, anders kan ik het allemaal niet verklaren.

Want wat kan hij eigenlijk, behalve goed praten, veel beloven en niets geven, mensen lachend van de richel afduwen, en er nog jarenlang applaus voor krijgen ook?

Deze man is heel erg goed in zijn psychopathie, je kan eigenlijk nooit achter zijn masker kijken. Maar misschien onder stress of dingen die hem echt raken, komt zijn ware aard naar boven.

Het is ook opmerkelijk dat hij bijna nooit ziek is, niet grijs wordt, weinig schandalen in zijn privé-leven heeft, en als hij ergens op betrapt wordt, komt hij er lachend mee weg, zoals toen met bijvoorbeeld de gewiste data op zijn stokoude Nokia.

Hij is gewoon nergens op te pakken. heel vreemd allemaal.

Ik ga me er nog eens in verdiepen als diepte-psychiater en crimineel profiler zijnde...