@Après toi | 24-05-23 | 10:07:

Was het maar eenvoudig, dan was het allang opgelost. Het zou best een goed idee zijn als de partijen die zo voor opvang in de regio zijn eens een kijkje nemen in pak hem beet, Tunesie. Of Marokko, om daar te zien hoe groot het probleem al is qua asielzoekers en migranten uit Afrika. Het besef dat reeds de grootste groepen daar worden tegengehouden en er dus al "opvang" in de regio bestaat zal ze misschien op iets andere gedachten brengen en dan nog: Ik heb Joost Eerdmans het vliegtuig nog niet zien nemen om eraan te werken, erover te overleggen of lokale politieke leiders op te zoeken. In hoeverre zijn die partijen echt geïnteresseerd in een oplossing?