Het kostte een flink aantal kopjes thee in het koninkrijk aan de Middellandse Zee, een paar schofferingen en een paar premierbezoekjes waar de betrokken ministers niet over geïnformeerd worden, maar dan hebben we ook iets. Een Marokko-deal waardoor Marokkanen die in Nederland geen recht hebben op asiel massaal op het vliegtuig terug naar het eigen land worden gezet. Echt vliegtuigen vol. Nou ja, één vliegtuig vol... Oké, half vliegtuigje... In all eerlijkheid zijn er dit jaar pas veertig uitgezet. Veertig. En daar is staatsecretaris Eric van der Burg van Meer Asielzoekers best trots op. "Het is in ieder geval een stuk meer dan de zes van 2021." Ja, met zulke doelen is scoren niet moeilijk. De kabinetten Rutte hebben de lat op het gebied van asielbeleid zo ver laten zakken dat ieder hupje als een recordsprong wordt gevierd. In Marokko lachen ze zich inmiddels suf. Daar hebben ze afgedwongen dat Nederland nooit meer publiekelijk commentaar mag hebben op de mensenrechten in het land en in ruil nemen ze slechts een buslading landgenoten terug. De vvd was zo hard op zoek naar een asielwin dat Rutte zich een dramatische deal liet aansmeren. Maar vooral blijven volhouden dat het een succes is Eric, misschien wordt het dan vanzelf een keer waar.