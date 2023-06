Oh oh oh nepnieuws op de NPO wat is dat toch verschrikkelijk. Oh oh oh dat kan echt niet. Maar stel even hè. Stel. Stel je hebt als land twee jaar lang allerlei ingrijpende maatregelen genomen om een pandemie te bestrijden. En stel je zei toen als ministerie, als journalisten om informatie vroegen waar ze recht op hebben, ja sorry nu even niet we hebben het druk met het bestrijden van de pandemie (en heel druk met alle beeldvorming rond de pandemie, maar goed, red.). En stel die pandemie is nu al een tijdje voorbij. En stel je blijft als ministerie informatie weigeren over het bestrijden van die pandemie, over dubieuze deals en over interne communicatie. En stel je gooit wel af en toen contextloze bakken informatie over de schutting die voor een normaal mens niet om door te komen zijn, maar ideaal voer vormen voor allerhande complotdenkers die de informatie totaal verkeerd interpreteren om tot absurde conclusies conclusies als HUGO DE JONGE HEEFT BLOED VAN DUIZENDEN MENSEN AAN ZIJN HANDEN OMDAT HIJ NIET TOESTOND DAT ZE MET HYDROXYCHLOROQUINE WERDEN BEHANDELD. En stel die complotdenkers komen dan zonder kritische vragen aan het woord op de NPO. Stel je je dan voor dat je als ministerie gewoon op de ingeslagen weg verder blijft gaan en informatieverzoeken op oneigenlijke gronden blijft weigeren. Stel hè. Dan ben je als ministerie van VWS toch gewoon volkomen van de pot gerukt?

Nou nou nou dat is wel erg ver gezocht GeenStijl? Tja. Het is PRECIES wat er in de casus 'Hugo de Jonge bloed aan zijn handen' bij Ongehoord Nederland is gebeurd, en blijft gebeuren. Dankzij Ernst Kuipers (die geen fouten toe kan geven) en het ministerie van VWS.

Omdat VWS het zo graag wil: het Hugo de Jonge bloed aan zijn handen fragment

UPDATE - Woo waakhond woest