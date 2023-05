Het is een KEURIGE brief hoor, van de Kamervoorzitter. Links en rechts worden Kamerleden de KK gewenst op sociale media en daar worden die Kamerleden, die ook allemaal op Twitter zitten, zelf evenmin vriendelijker van. Over lijprechts staan ze "rioolratten!" te roepen in de deuropening van het werkkamertje van SBS en over deuglinks wordt een verslaggever van de NPO "fascist" genoemd. Sociale media, voedingsbodem voor vitriool van schoolkrantniveau en dan hebben we het niet eens alleen over Peter Breedveld (bekend van ongestraft oproepen tot PVV'ers doodschieten en betrokkenheid bij identiteitsdiefstal, die desondanks nog steeds met instemming van een NOS/KRO-bobo de meest absurd-agressieve shit over Wierd Duk blijft uitschijten). En over schoolkrant gesproken: we zien zelfs hardleerse hoofdmeesters met een ministerspost die columnisten in hun vrije woord bedreigen.

Maar laten we vooral dat ene universum waar de hele maatschappij omheen lijkt te draaien aanschrijven om het te beschuldigen van een sociale zwaartekracht die we er zelf aan toekennen, en toe te bijten dat "you have a responsibility to create a safe space for free expression and to ensure that on Twitter, people have safe, inclusive and authentic conversations." Ten eerste, dat heeft ie niet. Dat is een moreel appèl, maar Twitter is een platform en geen publisher, volgens de Amerikaanse wet, dus Musk is alleen gebonden aan zijn eigen huisregels.

Ten tweede, hoe moet Elon Musk publieke onvrede en daaruit voortvloeiende (vermeende, gepercipieerde) misdragingen oplossen? En als het online al zou kunnen, wat niet kan, hoe gaat hij dan sujetten als Dennis Wiersma smoren, die IRL hun terreur uitoefenen op ondergeschikten? Of CDA'ers aanpakken, die hun eigen beste Kamerlid kapot fluisterden, een schijnheiligheid waar de goede man tot op de dag van vandaag last van heeft? Hoe kan de fakkeldrager van Kaag de ene dag door het Tweede Kamergebouw banjeren en de volgende dag bij de tank van Yoeri Albrecht (nog zo iemand!) op het Leidseplein staan (met een Oekraïenae vlag), en hoe moet Musk voorkomen dat die man inderdaad een keer een minister elsborst?

Hier moeten we die stijfscheldende haatkabouter van D66 (over intimiderend en agressief online gedrag gesproken!) misschien nog wel gelijk in geven: sociale media worden te belangrijk gemaakt en daarom zijn vakbond, vereniging en praatzaaltjes ingeruild voor woordvoerdersretoriek in infantiele TikTok-video's door eendimensionale instagrampolitici. Schnabbeljengel pleit voor een social media-verbod voor politici, maar daar haken we af. Twitter is op sommige onderwerpen een vicieuze vortex, maar niet het probleem: Twitter is de projectie en de spiegel. Het probleem, dat zijn we zelf - Vera Bergkamp, haar partij en -leider en ieeeeedereen die zo vroom voor politesse pleit incluis. En ja, wij ook hoor, maar wij pretenderen tenminste niet voor fatsoen, respect of safe spaces te pleiten terwijl we scheldend en tierend andersdenkend virtueel onderkotsen.

Zoals Omtzigt dinsdag opmerkte inzake Functie Elders over alles wat scheef gaat in dit land: niemand heeft het ooit gedaan. Maar als je een safe space zoekt, moet je misschien gewoon zelf eens wat minder over sociale media stampvoeten.

Ook passieve agressie werkt alle kanten op

Op twitter heeft iedereen z'n eigen gelijk