Het allerergste van bovenstaande tweet is dat je hem automatisch in zijn stem leest. Komt door dat onlogische streepje op de o in 'zóu'. Dat legt de klemtoon helemaal verkeerd en ja dat is toch hoe we Hugo het beste kennen. Want nu doet u het wéér, meneer De Jonge. In een tamelijk amechtige poging om de aandacht van flagrant politiek falen te verleggen naar mensen die daar bozig, boos, piswoest of - de overtreffende trap - zeer teleurgesteld over zijn. En in die kokette kruistocht die geleid wordt door de kinderen van Kaag, waar het voltallige kabinet zich achter probeert te scharen, klinkt nu zelfs een politieke oproep tot censuur door in een uiting van een volksvertegenwoordiger. Het is zelfs een beetje een dreigement, of intimidatie, of welk modieus woordje je d'r maar op wilt plakken. Want die lat ligt bijzonder laag vandaag de dag. Een minister (die staatsrechtelijk dus met één mond van de hele regering spreekt), die een columnist bij een grote krant "kwaadaardig" noemt en dat koppelt aan haar podium in de vrije pers. Niet voor het eerst, bovendien. Je mag natuurlijk alles van mevrouw Zwagerman en haar standpunten vinden, maar we gaan hier toch zeker niemand monddood proberen te maken, meneer de minister?

Prima polemiek. We tellen nul kwaadaardigheid

Gelukkig is er nog een béétje oppositie...