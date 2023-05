In Nederland zijn er een paar goede verdienmodellen mogelijk:

-de politiek ingaan bij het winnende team van de dag

-ambtenaar worden (beleidsambtenaar that is, niet plantsoenmedewerker)

-skills hebben voor een gewild en goedbetaald beroep, zoals topvoetballer of developer in de IC

-forever in de uitkering, dus arm met een klein gebrek

-drugs dealen (versnijden maar)

-loodgieter of elektrotechnisch installateur worden

-simpele SPH opleiding doen en sociaal werker worden in de asielindustrie/kinderbescherming etc.

Wat niet werkt:

-een klein cafeetje of bistrootje of winkeltje beginnen

-verpleegster of thuishulp of logistiek medewerker of orderpicker of koerier/bezorger worden