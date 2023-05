Ja mooi Zapata.

Er zijn wel dingen die links of rechts voelen, maar heb altijd wel een gevoel gehad dat het ook te veel een hokje was. Wat je nu noemt over partijen die als links worden gezien of rechts. Ik deel maar vaak op in progressief links (d66, pvda, gl) en links voor de mensen (SP en een beweging als Vrij Links). Progressief links is er niet voor de burgers. Zihni Özdil heeft eens geschreven dat het dedain dat daar is voor de zogenaamde blanke man eigenlijk haat is naar de gewone man, neerkijken op minvermogenden. Beetje 19de eeuwse adel en gegoede burgerij die het volk in hun hok willen hebben. Je ziet het in alles bij mensen als Schimmelpenninck, Kaag, Klaver.

Er wordt trouwens naar mij idee te veel afgegeven op de markt. Het is een stok om mee te slaan en eigenlijk denk ik dat mensen markt verwarren met bureaucratie. Zo zie ik in de gezondheidszorg helemaal niet zo veel marktwerking. Er is wel veel meer macht naar de verzekeraars en die zijn gegroepeerd in eigenlijk maar 4 hele grote verzekeraars, maar om dat markt te noemen, nee. Er is overdreven regelzucht en dat is het probleem. Ik hoor hetzelfde bij scholen of politie. Je gaat het nu denk ik terug zien bij dat pensioenfonds. Ik las al informative tegels, denk ook van reaguurders met

verstand van zaken, dat je nu ook zoiets krijgt. Dat fonds kan in principe wel profiteren van beleggingen, maar als daar dus allerlei restricties op komen dan kan er geen groei zijn zelfs in een periode dat dit er wel is op de aandelenmarkt. Dat dan door ideologisch opgelegde regels aan het fonds waar ze in mogen beleggen.

Progressief links is er voor de blanke, welvarende mensen in de Randstad. Die hebben enorme morele ambities waar ze zelf echter geen last van willen hebben. Alles is beeldmoraal, de “goede” dingen doen treft dan anderen en dat zal vooral de arbeider zijn, voorheen was dat nog eens de basis van links, zo heb ik mij laten vertellen.