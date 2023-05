Vier garageboxen waren in 2015 te koop voor €50.000. Die zijn verhuurd voor €425 per maand = €5100 per jaar. Als je na je pensioen nog 16 jaar leeft is dat €81.600. Na je dood verkopen je erfgenamen die boxen voor €60.000 en steken dat in hun zak. Alles belastingvrij want binnen vrijstelling van box 3.

Als je pensioenpot maar €50.000 groot is kreeg je 5 jaar geleden maar €169 per maand bruto pensioen = €2028 per jaar. Na 16 jaar is dat €32.500. Als je dood gaat krijgen je erfgenamen niks.

We worden genaaid bij het leven met die pensioenwet. Er is geen kamerlid die hier een vuist voor durft te maken, want na vandaag lonkt het wachtgeld en feest maken. Dus wat kan het hun schelen.