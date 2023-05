Tegenstanders van dit nieuwe pensioenstelsel hebben inderdaad liever meer zekerheid. Daar hebben ze al die jaren extra premie voor betaald.

Ja, totale zekerheid is een illusie, maar dat is weer zoon argument ad abssurdum. Omdat totale zekerheid een illusie is, betekent dat niet dat je via een collectief met voldoende risicospreiding meer zekerheid hebt.

Een van de factoren onder het nieuwe stelsel die zou kunnen leiden tot een lager pensioen van met name jongeren, is de noodzaak tot risicovol beleggen. Die noodzaak is er in het huidige stelsel niet, of minder. Maar in het huidige stelsel kan het collectief bepaalde verliezen opvangen. Straks met individuele potjes zijn de jongeren gewoon hun inleg kwijt.

Ik hoor hier de regering liegen in uw antwoord. "De factoren die onder het nieuwe stelsel leiden tot een lager pensioen zouden ook in het huidige stelsel tot verlaging van de zogenaamd 'zekere' pensioenen leiden." Klinkt leuk, en is ook wel waar, maar laten we er eens dieper op ingaan. Economische malaise, waardoor de beleggingen op de beurs verlies draaien kunne in het nieuwe stelsel leiden tot het volledig verdampen van alle inleg, terwijl die in het huidige stelsel leiden tot geen indexering. Hm,.

"De factoren die tot een hoger pensioen leiden hebben echter nul positieve invloed op de pensioenen in het huidige stelsel." Dat is gewoon een leugen. Huidige pensioenen worden wel degelijk geïndexeerd op basis van de resultaten.