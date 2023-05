Het is maandag. En dan krijgt u hier op de GeenStijl altijd een stukje over De Asielinstroom. Iedere week weer 800+ want Mark Rutte heeft keihard beloofd de instroom naar beneden te brengen. Maar het is Pinksteren en dan heeft de rijksambtenaar die de rijkswebpagina over de rijksomvolking moet updaten vrij. Daarom vandaag iets anders over De Asielinstroom, maar eigenlijk ook weer niet. Want niet alleen de gratis Miele, het gratis huis, de gratis maaltijden van 52,50 pp per dag, de IKEA-waardebonnen van 10K en de ooms, tantes, neven en nichten die gratis mogen komen gezinsherenigen. Ook de smartlapconcerten in Paradiso zijn gratis voor asielzoekers! Oké, het staat er vol met dronken getatoeëerde letterbakmalloten van de havermelkgeneratie die eigenlijk headfirst van het tweede balkon moeten, maar vooruit. Hiero de Rest van Het Heerlijke Verhaal over Sophie Straat. Paywall? Vraag de Volkskrant of je op de gastenlijst mag!

Eh... Je mag 't hebben hoor