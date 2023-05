Werkzaam bij een bedrijf met 100+ medewerkers? Dan bepaalt je baas binnenkort hoe je naar je werk reist. Jij wilt niet met de trein? Jij ZULT met de trein. Of in een EV. Of verplicht drie dagen thuiswerken in een te klein huis vol gillende kinderen. Want je baas moet vanaf 2025 direct aan minister Jetten gaan rapporteren hoe zijn (of haar hè, het is 2023) loonslaven van de Senseo in hun eigen keuken naar DE-automaat in de kantoorkoffiecorner geraken, en aan het einde van de middag van de Cup-A-Soup-automaat in de pantry terug naar het AVG'tje bij moeders de vrouw (of vaders de man, het is 2023). We citeren maar even voor het geval u dacht te gaan grinniken over GeenStijl, dat weer eens schromelijk de klimaattransitie in het dystopische trekt:

"Werkgevers (met 100 of meer werknemers) moeten jaarlijks gegevens bijhouden van woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit van medewerkers. Deze gegevens moeten vervolgens voor 30 juni van het opvolgende jaar aangeleverd worden via een digitaal formulier. Het gaat hierbij om jaartotalen van het totaal aantal gereisde kilometers, gebruikte vervoermiddelen en gebruikte brandstof. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking opgesteld met uitleg over de jaarlijkse rapportageverplichting."

En als de bureaucratische griezelzinnetjes hierboven nog niet helemaal indalen, dan gooien we deze bonuskwoot er achteraan:

"In 2026 evalueert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de CO2-reductie die in 2024 en 2025 is behaald. Als bedrijven en organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als dit niet lukt, kan vanaf 2027 een wettelijke norm per bedrijf worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen."

Nou. Dat wordt een baan zoeken bij een bedrijf met minder dan 100 collega's, als je eigen mobiliteitsvrijheid je lief is. Maar wees gerust, ook daar haalt de staat je uiteindelijk wel links in, om je de pas af te snijden en achter je eigen stuurwiel vandaan te trekken.