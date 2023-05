Nog niet zo lang geleden lieten Onze Jongens zich pang pang roepend in hun ondergoed voor hun flikker schieten door een paar haatbaarden, maar tegenwoordig klotst het geld bij de Krijgsmacht tegen de plinten en was er dus ook budget beschikbaar om cursussen te volgen, niet zijnde Vijanden Doodschieten 1.0. Zoals de "masterclass wild, rund en vis in tien dagdelen, inclusief eten" bijvoorbeeld, à 4500 euro bij de barbecue-firma Kolenboertje uit Wierdenbij. Essentieel voor de moderne militair, want de barbecue is misschien wel het belangrijkste slagveld in de War on The Woke Mind Virus en liever een barbecue in de tuin dan een Rus in de keuken. Maar dat mag dus ook al niet meer. 32 medewerkers volgden de cursus "met toestemming van en op kosten van defensie" en nu doet Defensie aangifte tegen de cursisten in plaats van tegen de enorme lulmeier die die toestemming heeft gegeven. Zin om minister Ollongren uitgebreid te grillen met een paar scherpe hamvragen nu.

De enige barbecuecursus die wij erkennen