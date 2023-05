Voetbal is oorlog en dat zal het ook altijd blijven voor sommige hersenloze stadion-apen, die graag bananenliedjes zingen en elkaar de hersens in slaan op tribune, parkings en veldjes buiten Beverwijk - hoewel dat laatste langer geleden is dan de moord op Fortuyn en het qua lijken bij die ene dooie Picornie is gebleven. Maar we zijn in het Tijdperk van de One Love Armband beland en om te voorkomen dat te veel mensen doorkrijgen dat het vooral islamitische spelers zijn die zich nog wel durven uitspreken tegen ideologieën waar ze niet in geloven, wordt een wedstrijd nu al stilgelegd als een kind een lege bierbeker op het veld laat waaien. En dan nóg is het niet vEiLiG, schoon en braaf genoeg, maar gelukkig is de risicoloze samenleving gewoon te koop en heeft een gewiekste ondernemer van een "gespecialiseerd bedrijf" met een website uit de vorige eeuw aan de politie voorgesteld om (zijn) vingerafdrukscanners bij ieder stadion op te hangen (Matig plan, waarom niet meteen een Face ID Scanner, die kun je later veel handiger koppelen aan de sociale kredietscores op je digitale euro? - red.). Politie dolenthousiast natuurlijk, dat zal die bananenliederenzangers, jodenroepers in de metro het stadion en bekerwerpende kudtkoters leren. Nou maar hopen dat de aanbesteding goed verloopt, maar daarna kunnen we alle opgekropte emoties weer wat beter opkroppen, opsporen en onderdrukken. Opdat ze er ooit, nooooooit meer uit kunnen komen.