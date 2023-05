Het is wel laf homofoob gezwatel natuurlijk, binnen het voetbal, óók binnen het voetbal. Ebbinge zegt nergens dat hij vindt dat dat gezwatel énkel binnen het voetbal plaatsvindt.

En gezwatel is het. Die Aboukhlal zegt twee dingen tegelijk die niet verenigbaar zijn, namelijk 1) dat hij ieders persoonlijke keuze ten volle accepteert, en 2) dat wij zijn geloof en daarmee zijn persoonlijke keuze voor dat geloof moeten accepteren. Dat geloof accepteert bepaalde persoonlijke keuzes fundamenteel niet, keurt die ten volle af. dat geloof vindt ook dat elke ongelovige, dus letterlijk iedereen die niet de keuze heeft gemaakt die Aboukhial gemaakt heeft eeuwig zal branden in de hel.

Maar goed, dat laf homofoob gezwatel is wel het resultaat van groepsdruk op de Islamitische spelertjes. Die voelen zich gedwongen de keuze te maken die ze maken, namelijk niet te spelen, omdat ze in hun leven nou eenmaal de persoonlijke keuze hebben gemaakt om moslim te zijn en te blijven. Dus, het is een breder probleem, niet iets dat zich tot het voetbal beperkt.

Hetgeen ons duidelijk maakt dat wat hier in de specifieke context van het professionele voetbal van die zwatelende muzelmannetjes gevraagd, nee geëist wordt volstrekt onhaalbaar is en eigenlijk ook ongepast. Diezelfde muzelmannetjes hebben het binnen een bredere context uiterst comfortabel als het gaat om hun homofobe denkbeelden, en iedereen binnen de bredere samenleving is zich daarvan bewust. In elke moskee kan, zonder enig probleem, de meest rabiate homohaat over de broeders en zusters worden uitgestort en in het onderwijs worden de heikele onderwerpen die samenhangen met vrije keuzes en vrije meningen maar een beetje niet behandeld, want ja, moeilijk allemaal.

Dat homofobe gezwatel is de werkelijkheid waaraan we binnen een bredere context maar liever geen oog voor hebben, waarvoor we ons blinddoeken. Het begint al bij de amateur-voetbalclubs alwaar er inmiddels met broekje aan wordt gedoucht, want ja, maar niet over beginnen, aanpassen maar, soumission.

Die Franse bond heeft ranzig ruikende boter op het hoofd, even hard stinkend als die op de hoofden van de KNVB-bobo's alhier. Beetje veinzen te willen deugen door in een heel specifieke context muzelmannetjes in een "double bind"-situatie te manoeuvreren.

Over laf gesproken. Het is laf, homofoob gezwatel, maar de houding van de Franse voetbalbond is vele malen laffer, is achterbaks.