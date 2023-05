Mis dos pesos ; Ik denk dat het volgende speelt. Hier spelen conflicten tussen de drugs ratjes, veelal veroorzaakt doordat drugstransporten die door de politie zijn onderschept of door ripdeals. Als ze nu direct bij elkaar de granaten aan de deur gaan hangen dan is het voor de recherche een eitje om de boel op te lossen. Dat kan zich dus ook tegen de dader keren want die zit ook in het netwerk. Er wordt nu dus iemand uitgezocht die wel familie of een goede kennis is van degene die af zou nemen of moest leveren. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt dat er niemand veilig is in het netwerk van de tegenstander. Lastig te rechercheren maar die nieuwe wet gaat zo natuurlijk niet werken. want daar moeten ook weer een heleboel ambtenaren voor aan het werk die ze beter kunnen besparen door intensiever recherchewerk