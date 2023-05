Okee okee we hadden nog zo beloofd niet meer te tijpen over al die cokesplosies in Rotterdam - iedere dag hetzelfde nieuws is op een gegeven moment geen nieuws meer - maar afgelopen nacht vonden er twéé explosies plaats in Feyenoord aan de Maas. Eentje om 01.30 in Spangen bij een portiekflat, eentje om 05.00 uur op de Olmendaal bij een woning. En dan is er vannacht ook maar weer eens iets ontploft in Amersfoort. Kijk, het is allemaal zo gezellig en vredig en leuk, die cocaïne (zie vrolijke video hieronder), tot iemand paar blokkies kwijtraakt. Gedoe!