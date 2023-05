: Ja maar u bent dan als de slager, mag het iets meer zijn mevrouw? En u moet ook eens kijken naar de redelijkheid van het hele gebeuren. Het is toch niet op te brengen al die mensen hierheen te halen, de sociale voorzieningen storten straks helemaal in elkaar en dan hebben we het nog niet over de files, de zorg etc. Waarom gaan ze in Brussel niet eens over naar quota per m2. En als de voormalige oostbloklanden dwars gaan liggen dan ze compleet buitensluiten. Wel de lusten maar niet de lasten is totaal onredelijk en net zo onredelijk als uw betoog. Stop de uitkeringen en alleen de echte asielzoekers komen nog en die zijn welkom want die willen er iets van bakken.