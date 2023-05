Zoals ik al eerder zei: die gaan dat er doorheen jagen.

De schone schijn van redelijkheid en compassie, van sociale inborst en medemenselijkheid, dat is allemaal een kwestie van nuttig inzetten bij de echte machtspoliticus.

En zeker als je geen echte binding hebt met wat goed is, of je nu psychopaat bent of heimelijk vijandig, dan is dit gewoon hoe het is.

Er komt ook nog een omkooppoging van de boeren en gehuil hoeveel dat kost (dat holt BBB uit want in plaats van de boeren én Nederland is dan alleen Nederland de klos) en ik las laatst dat Robje Jetten al voor duizenden windmolens namens Nederland heeft getekend.

U kunt nog wat verwachten.

Die pensioenwet, eerlijk is eerlijk, kan echter stranden omdat die nu teveel publiciteit krijgt en dat straks ook nog stemmen kost. Gezien het feit dat ze al indexaties hebben toegekend op basis van regels die voorschrijven dat je dan als fonds straks wel over moet gaan naar de nieuwe situatie (het zogenaamde invaren van bestaande pensioenaanspraken), is er eigenlijk al geen weg terug.

De sociale partners gaan dus de komende decennia ten laste van de pensioenen bijna 2 biljoen euro aan beleggingen beheren… Zonder verantwoordelijkheid waarop ze afgerekend worden. De politiek heeft zichzelf helemaal gevrijwaard. Gratis deugen op ongekende schaal. En veel macht, heel veel macht.

Zei ik al iets over machtspolitiek? Het is best simpel als je er op een bepaalde manier naar kijkt.