Dat zal denk ik komen vanwege het feit dat weersvoorspellers zich te onpas en te onpas uitlaten over het klimaat. Werkelijk elk iets van het gemiddeld afwijkend fenomeen wordt geframed als “klimaatverandering”.

Dan krijg je dit.

Je hebt gelijk; 2 verschillende zaken. Overigens is klimaatverandering ook een dubbel-op begrip. Verandering is een wezenlijk onderdeel van klimaat. Klimaatverandering is net zoiets als natte regen of waaiende wind.

HET klimaat veranderd ook niet. De gemiddelde temperatuur op Aarde neemt al een tijdje gestaag toe en dat heeft invloed op de vele, vele klimaten die we op de planeet hebben.

De verandering komt door een ingewikkeld patroon van vele factoren, eentje is de mens, dat is toch wel waar. Het idee van die thermostaatknop die de planeet volgens de groene khmer heeft is een bizar geloof.

Verandering is ook niet per se slecht. Verandering is verandering, meer niet. Dat zal negatief kunnen uitpakken en ook positief. Aanpassing is waar we op moeten richten.