Gisteravond een tenenkrommend interview gehoord op Radio 1. De boswachter van het natuurgebied De Onlanden, wat helemaal geen natuurgebied is of was. Jaren geleden hebben ze daar graafmachines en bulldozers heen gestuurd, "om de natuur te herstellen."

Wat een lariekoek!

Boswachter gaat door: "Vroeger was hier een nat gedeelte, een moeras, waar de boeren van toen niets mee konden. Vandaar de historische naam. Een moeras heeft altijd de zelfde waterhoogte, maar omdat we ook mee willen doen met de wateropvang in Nederland, vanwege de klimaatcrisis, en de droogte, is dit Nederlands moeras echt uniek in de wereld!

Soms staat hier hoog water, maar door de vreselijke zeespiegelstijging is het gewoon onbetaalbaar om dat water weg te pompen."

Einde verhaal boswachter.

Die man geeft ook voorlichting met al zijn domheid.

Dit is informatie van de Nederlandse overheid:

De zeespiegel langs de Nederlandse kust is in 129 jaar gelijkmatig gestegen met circa 24 cm, ofwel een toename met 1,9 mm per jaar.