Revisie van hypochrietus eet.

“the health of my patient will be my first consideration,” while “maintaining the honor and noble traditions of the medical profession,” but makes no mention of informed consent or respecting patients’ choices. (opschrijfwerk van iemand anders)

Hoogweg tot hel. Uitgelachen sportverslaggever coinde de totalitareinse tip-toe.

Wet van 10 april 2008, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg.. Aangenomen zonder stemming

EPD. Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2011 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen verworpen. EPD in limbo. Laatste leven 2020.

*kuchoestrochel* Hoe waar logt de Dokter in?

Huh landelijke applicatie? Met BSN uiteraard, want dat was in 2008 al akkoord.

Wereldkuch heeft wat ruis teweeg gebracht in zaken. Er zou op 14 mei een stemming hebben plaatsgevonden [opzoeken], aan meneer Biden wordt verzekerd dat de nieuwe richtlijns de souvereiniteit van Murica niet zal aantasten.

The development of global guidelines ensuring the appropriate use of evidence represents one of the core functions of WHO.

A WHO guideline is defined broadly as any information product developed by WHO that contains recommendations for clinical practice or public health policy.

O. De grote computerfabriek en informatiehandelaar heeft een oplossings?

Explore new Microsoft Cloud for Healthcare features that help health payors accelerate transformation.

Vaasisme is een politieke philosophy, beweging, of regime die de Unie en de doorgesluisde mensgesmokkelden in hoger aanzien houdt dan het individue and that stands for a centralized autocratic government headed by a dictatorial leader, severe economic and social regimentation, and forcible suppression of opposition.

(insert the ride - bill hicks)

Gedereguleerd corporaat landschap dat de wetten voor een land gaat voorschrijven, subtiel or de normale internationale zakenmachine? hollerith!

Niet alleen het rijwiel van grootvader kreeg een ingeslagen framenummer.

Van wie een mening heeft wordt de naam genoteerd,

Van Dale ofzo.

Tis but a scratch!