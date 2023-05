Ach flikker toch op.

Deze hele ellende komt door loeren die dat roepen zonder enige visie.

Platvloerse pseudo-intellectuelen, die geen enkele donder snappen van hart voor de zaak hebben.

Die alles platterende tot Cruijffiaanse pseudo-wijsheden.

‘Ieder nadeel heb ze voordeel’, de rijkdom van armoede.

Maar dat je in een crisis geen ruk hebt aan die vertegenwoordigers des volks.

Als er even niks te leiden maar wel te lijden valt, dan is een koning een middel om de saamhorigheid van de kange termijn vorm te geven, te boeken.

Het realiseren wat niet à la D66 te kwantificeren is en je dus alleen kunt ondergaan.

Niet in onderdanigheid, maar juist in de eenwording.

Die maatschappij-zin is door individualisme kapot gemaakt.

En dat heeft alles te maken met onze culture wanhoop van de afgelopen decennia.

De hedonistische leegte van supra-materialisme.

En dat de overheid dat wat misgaat moet oppakken.

De zogenaamde ‘fouten’ van de koning zijn minieme onzinnige dingetje uitvergroot door pers.

De enige reden om het ‘erg’ te vinden is omdat het kleinbier zo dramatisch is versterkt.

Nb er is niemand beschadigd hè?

Hij heeft niets of niemand benadeeld.

Tienduizenden Nederlanders gingen toen met vakantie, skiën etc, door gewoon in de auto te stappen en te gaan.

Het mócht.

Geen enkele regel zei dat dat niet mocht.