Probleem met alles dat uit de revolutionaire progressieve hoek komt is dat men wel vaak een terecht probleem signaleert maar dat de aangedragen oplossingen meestal desastreus zijn. Maar omdat men zo overtuigd is van de acuutheid van het probleem, doofstom is voor kritiek dat hun oplossingen het probleem misschien wel veel erger gaan maken of allerlei nieuwe problemen veroorzaken.

Begint al bij communisme. Veel van de kritiek die Marx had op het kapitalisme van zijn tijd was terecht, maar zijn oplossing, de dictatuur van het proletariaat, bleek een nachtmerrie van een nog veel ergere orde.

(Een maatregel die overigens wel zoden aan de dijk heeft gezet is de introductie van het uurloon, want veel kritiek in Das Kapital komt er eigenlijk op neer dat men dagloners te lang liet doorwerken zonder extra vergoeding).

Klimaat is ook zo'n ding. Fossiele brandstof is doorgaans vies, grondstoffen komen doorgaans uit landen waar we liever niet teveel zaken mee doen, en het is sowieso een goed streven om niet teveel broeikasgassen te willen uitstoten. Onze buurvrouw Venus heeft last van een broeikaseffect en dat ziet er niet welkomend uit.

Nadeel is alleen alle oplossingen zoals ons energietransitieplan alleen maar meer vervuiling de lucht in gaan slingeren. Want hoe moet al die extra electriciteit opgewekt worden (met alleen zon en wind ga je nooit redden, en daar zitten ook niet alleen maar milieuvoordelen aan) en hoe en wie gaan in de vraagexplosie voor allerhande batterijen (toch al geen product met een milieuvriendelijke levensloop) voorzien?

Uiteindelijk ben je alleen maar je eigen straatje schoon aan het vegen zodat je vervolgens alle troep over de schutting bij een ander kan neerpleuren. En dan kost het ook nog zo belachelijk veel geld dat we daarna bankroet mogen gaan bedelen of anderen alsjeblieft tegen betaling hun rotzooi bij ons willen dumpen.

Hele gender/feminisme verhaal precies van hetzelfde laken een pak. Ja, door bijgeloof, religie, traditie, enz., zijn er in onze (en andere) culturen allerlei aannames en ongelijkheden ontstaan tussen de sexen die te verdedigen zijn als je iedereen als autonoom individu beschouwt. Maar daar waar men eerst op rationele wijze praktische ongelijkheden aan het wegnemen was (vrouwenkiesrecht, homo-huwelijk, etc.) wordt nu ineens elk biologisch onderscheid tussen de sexen geproblematiseerd, met name elk gedrag dat als mannelijk beschouwd wordt. Echter op het moment dat je kinderen genderneutraal gaat opvoeden ben je niet meer bezig met traditionele/culturele ongelijkheden tussen de sexen aan het wegnemen, maar zet je feitelijk de bijl in een paar honderdduizend jaar evolutie van mens als sociale diersoort.

Ik denk niet dat die route naar een utopie leidt.