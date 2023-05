Ja, als je zo aan de gang gaat dan is alles een onderzoek. Wat we voorgeschoteld krijgen is niet meer dan een lijstje waarop vermeld staat hoeveel bilaterale bezoekjes de verschillende Europese leiders hebben afgelegd, gevolgd door de persoonlijke mening van "historicus en oud-adviseur van Rutte, Ivo van de Wijdeven". Hoe effectief die waren, of hoe afgedwongen, of hoe overbodig, of hoe stroef wordt niet vermeld, dus wat zegt het? Maar desondanks, dat lijstje wordt gepresenteerd in een volslagen 'over the top' infographic (horizontale balken die het aantal bezoeken uitbeelden: wat zit er dan tussen die bezoekjes, halve bezoekjes, kwart bezoekjes?), om het simpele lijstje maar enige betekenis te laten krijgen. Maar zelfs die mening van die hoogleraar over die bezoekjes is niet meer dan het intrappen van een open deur: "Die zijn nou eenmaal goed voor de persoonlijke contacten".

Misschien is Rutte best wel de populairste leider van Europa, om de doodeenvoudige reden dat-ie de andere leiders niet lastigvalt bij hun pogingen de macht die ze hebben opgebouwd te behouden. Misschien kijken ze wel ontzetten tegen 'm op omdat-ie zo goed in staat is om al liegende en bedriegende aan de macht te blijven, is hij degene, om met Jetten te spreken, waardoor zij geïnspireerd worden.

Dat soort van gebakken lucht-onderzoek dat resulteert in leuk klinkende lijstjes stuit me überhaupt tegen de borst. "De meest invloedrijke vrouw van Nederland", hoe meet je dat? "De beste gitarist van de wereld", op basis van welke criteria? "De rijkste man op aarde", wie telt dat geld, die stenen, die aandelen? "De slimste mens".....