Na Silicon Valey Bank, Signature, Silvergate, First Republic is het waarschijnlijk PacWest die op omvallen staat. De bank stelt strategische mogelijkheden te onderzoeken. Vrij vertaald, dit weekend is PacWest de volgende die ten onder zal gaan, aldus de markt. Wat is er toch aan de hand in de VS en wat wordt ertegen gedaan? Deze column is overigens op donderdag geschreven, dus wie weet is er al het één en ander gebeurd als de column zondagavond gepubliceerd wordt!)

Zoals al eerder beschreven op dit blog, kwamen verschillende banken in de problemen door de stijgende rente. Aan de ene kant werden bezitting van de bank (Amerikaanse staatsobligaties) minder waard door de rentestijgingen en aan de andere kant namen klanten hun geld op om ergens anders te stallen (Money Market Funds) om zodoende een hogere rente te krijgen (een hogere rente die de banken zelf niet kon geven, want de voornoemde staatsobligaties leverden niet genoeg couponrente op zodat de banken hogere rentes op spaartegoeden kunnen betalen). Dit proces nam zulke vormen aan, dat niet alleen klanten hun geld opnamen om een hogere rente elders te pakken, maar nu ook omdat nu de levensvatbaarheid van de bank zelf in het geding kwam door voornoemde opnames. En zo begon de bankrun in de VS.

Nu is het dus de beurt aan PacWest, een regionale bank uit Californië met een soortgelijke klantenbasis als de geplofte Silicon Valley Bank. En helaas is PacWest niet de enige regionale bank in het vizier van verontruste beleggers (en klanten); zo kijkt men met angst en beven naar Western Alliance, Metropolitan Bank, Valley National, en nog meer van zulks.

Het is niet onredelijk om vraagtekens te zetten bij hoe de autoriteiten omgaan met deze crisis. Alhoewel er nog maar enkele banken failliet zijn gegaan, is het balanstotaal van deze banken al gelijk aan die van alle gefaalde Amerikaanse banken in de 2008 kredietcrisis en het einde lijkt dus niet in zicht.

Sommige experts stellen dan ook dat de FDIC (zeg maar de Amerikaanse bankdepositogarantie instelling) de garantiegrens moet verhogen tot boven de USD 250.000 om zo deze bankrun te stoppen. Maar de vraag is of dit effectief zal zijn, gezien de Money Market Funds c.s. rendementen beloven van boven de 4% en bankrekeningen nog allemaal onder de 1% bieden. Zolang banken niet meer rente kunnen geven, of de rente bij Money Market Funds c.s. niet omlaag gaat, zal de bankrun continueren. Verder nemen de twijfels over commercieel vastgoed toe en dus ook over de solvabiliteit van veel van deze regionale banken aangezien juist zij verantwoordelijk zijn voor 70% van alle commerciële vastgoedleningen (zie deze en deze Geldblogs). Een hoger garantieniveau zal dus weinig zoden aan de dijk zetten.

Nu moet wel gezegd worden dat deze bankrun bij de kleinere regionale banken plaatsvindt, ten faveure van de systeembanken. Deze zijn namelijk te groot om te laten falen, waardoor ze expliciet de steun genieten van de overheid. Het zijn dan ook deze banken, die deze geplofte banken nu overnemen.

En JP Morgan is in dezen de grote speler. Waar Goldman Sachs the Vampire Squid wordt genoemd, is JP Morgan een soort Pacman, de profiterende veelvraat. Het kan nu iedere zondag de tafel dekken, voor weer een nieuw hapje want de bankrun zet door (zie MMF inflows).

Zo ver het “goede” nieuws, want het is maar de vraag of de JP Morgans van deze wereld onbeperkt de regionale banken kunnen overnemen. Immers, de bijkomende verliezen voor aandeelhouders, obligatiehouders en het FDIC is nou niet bepaald een storm in een glas water. En intussen gebeurt er iets wat alle overheden zeiden nooit meer te willen: grote systeembanken die nog groter worden gemaakt (too big to save).

En zo wordt nog maar eens duidelijk dat de 2008 schuldencrisis helemaal nooit is opgelost; sterker nog, we hebben nu meer schulden, grotere systeembanken, slechtere productiviteit, hogere inflatie, en meer geopolitieke instabiliteit. Het is wat dat betreft verwonderlijk hoe goed de aandelenmarkten blijven liggen. Maar ja, dat gebeurde begin 2008 ook en toen plofte de boel alsnog, weet u nog?