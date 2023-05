Altijd leuk, binnen kijken bij mensen Met Wie Het Zelf Heel Goed Gaat. Zoals Daan Bonenkamp, voormalig Mager Mannetje bij D66, een van de rattenneukende architecten van de vuige drankroddel over Johan Remkes en tevens bangalijst-buddy van Alexander Pechtold (dossier, met bonus Airmiles). Vanwege zijn nieuwe "journalistieke" functie in het oosten is zijn oude woning in het westen te koop. "Van binnen van top tot teen gerenoveerd. In een gewild stukje Voorburg", lezen we op LinkedIn, dat weer doorverwijst naar de Fundafotoos. En dan lachen we om alle VT Wonen-clichés uit het hogere segment. De steigerhouten tuinset. Het visgraat vloertje. De onvermijdelijke Smeg in de keuken. De deftige Witte Huizige desk, met bijpassend art deco armatuurtje. Het boekenkastje in de voortuin. Wastafels met meer sier dan spoelfunctie. Maar de piek D66 moet toch wel de mangohouten boekenkast met op kleur gesorteerde boeken van Rutger Bregman zijn. Ja, dit is waarlijk een fijne rondleiding. En het moet gezegd: dankzij de dalende markt is acht ton een prima prijs voor dit keurig onderhouden huis in een deftige Haagse wijk aan de zijde van de A12 waar nooit een COA-loods voor Ericvanderburgers zal verrijzen! Wie biedt minder?