.. De NOS in 2019:

"'EU gooide olie op het vuur tijdens de revolutie in Kiev'

Rudy Bouma

verslaggever

Het is morgen precies vijf jaar geleden dat Europarlementariër Hans Van Baalen (VVD) samen met zijn partijleider Guy Verhofstadt zijn steun uitsprak aan de pro-Europese betogers in de Oekraïense hoofdstad Kiev. "Toen er veel mensen werden doodgeschoten, belden mijn kennissen me. Ze suggereerden dat het schieten zou stoppen als er Westerlingen op het plein zouden zijn", aldus de liberaal. "Ik ben onmiddellijk gegaan."

Aangekomen op het Maidanplein zegt Verhofstadt tegen de menigte: "Er komt iedere week een nieuwe EU-delegatie hierheen tot jullie de strijd hebben gewonnen". Van Baalen vult hem aan: "We blijven bij jullie".

Het verbaasde hoogleraar internationale betrekkingen en veiligheid Rob de Wijk. "Als je in zo'n functie daarheen gaat en je uitspreekt, dan weet je gewoon dat je olie op het vuur gooit. Ik vind dat niet verstandig, want als het escaleert hou je het niet meer in de hand en dat is ook precies wat gebeurd is."

De EU-steun bevestigt de Russische uitleg dat er sprake was van buitenlandse inmenging, zegt de Russische buitenlandadviseur Andrey Kortunov. In zijn ogen werd Euromaidan-beweging bestuurd door de VS en de EU. "Stel je voor dat Russische politici in Parijs de gele hesjes zouden steunen. Dat zou het Elysée ook niet goedkeuren." Volgens Kortunov waren veel van de huidige spanningen voorkomen als de EU "delicater had opgetreden"."

