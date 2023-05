Het is redelijk lastig om te weten wat nou echt waar is en wat leugen of komedie is in deze oorlog. Ik stel me dan de vraag, wie heeft er belang bij om mij de waarheid te vertellen?. De Russen niet, de Oekrainers niet, de Jenken niet, Brussel niet, Den Haag niet, zeker Prigozhin niet. Sterker nog, alle voorgenoemden hebben er eerder belang bij om tegen mij te liegen. Dan zou een sterke onafhankelijke journalistiek natuurlijk uitkomst kunnen bieden, maar dan eindig je met een T-shirt tekst als : I went looking for an independent journalist and all I got was the NPO and this T-shirt. Wie het weet mag het zeggen en wie het niet weet bemoeit zich er ook vaak genoeg mee, dus ik zie wel. Tot die tijd beoordeel ik deze videos een veel ander zogenaamd nieuws over de oorlog eerder op entertainment waarde dan informatiewaarde.