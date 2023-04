Volgens zowel westerse als Oekraïense bronnen is zo'n 90% van het oorlogsmateriaal en getrainde troepen inmiddels geleverd en is het enkel afwachten tot het modderseizoen over is en de grond opdroogt. Omdat iedereen geheimzinnig doet over wat geleverd is is het heel moeilijk om in te schatten wat de tactiek zal zijn. Het is onmogelijk om in te schatten of er al "tankers" en piloten getraind zijn of niet. Wel is het zo dat er tienduizenden troepen zijn getraind om heel goed en effectief al onze wapens in te zetten tegen de Russen.

Hoewel het vreemd klinkt is de consensus dat nadat Rusland 10.000 stuks legervoertuigen heeft verloren waaronder bijna 2.000 tanks, meer dan 3.000 pantserwagens er weinig over is om zo weinig als 3 of 4 NAVO style pantserbrigades te weerstaan.

Laten we hopen dat de wraak zoet zal zijn voor de verschrikkingen die de Russen hebben aangericht en bidden dat deze klap die aanstaande is genoeg is om het regime in Moskou te breken. Rusland heeft nog geld genoeg om dit 1 jaar vol te houden.