Zou Joost *echt* betaald krijgen van de Russen? Of is hij verslaafd aan een bepaald soort verkeerde aandacht zoals een pedo aan die van een kind? Niet dat ik zeg dat hij dat is he? Maar dat hij zo verslaafd is aan verkeerde aandacht zeg maar. Want ieder weldenkend mens, die niet zijn kop heel ver in de eigen reedt heeft zitten, weet dat de good guys niet de jongens zijn die Bucha op hun geweten hebben.

Oh nee dat was natuurlijk in scene gezet! God hoe kon ik zo dom zijn. Net als de tienduizend stukgeschoten huizen allemaal door Oekrainers zelf kapot geschoten zijn, en al hun soldaten die nu bijna op zijn ook, alleen maar vrouwen en kinderen vermoordden, terwijl de Russen hen bevrijdden juist! Zie dan die dankbare gezichtjes op de Russische TV. En alles ligt sowieso aan het WEF, Soros en niet te vergeten Van Baalen, God Hebbe Zijn Ziel.