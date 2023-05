@Juffrouw op de fiets | 03-05-23 | 22:17:

"Het is niet onze oorlog''

Lang geleden schreef Renate Rubinstein eens (ik heb geen zin om de passage op te gaan zoeken in haar verzamelde columns, dan ben ik uren bezig, en het is al laat, en ik geloof niet dat je het kunt googelen): ''In 1939 (of 1940) wilde niemand in Nederland oorlog. Zelfs toen hij er was, wilde niemand hem''.

Ik ben ook een grote fan van de vrede, maar als een smerige dictatuur een agressieve aanvalsoorlog tegen je ontketent, heb je gewoon met 'oorlog' te dealen.

''Het is niet onze oorlog''

Dat is alleen maar te danken aan het feit, dat die Oekraïners zich als leeuwen verzetten tegen die kutRussen. Als het binnenvallen en bezetten van Oekraïne voor Poetin een 'eitje' was gebleken, waren daarna de Baltische staten aan de beurt geweest. Maar die zijn lid van de NAVO en dan was het, of je dat nou leuk vindt of niet, wél onze oorlog geworden.

Of mogen de Russen alles ten oosten van ons wat jou betreft onder de voet lopen, en ga je opeens ''NAVO'' kermen, en ''Waar blijven de Yankees?!?!'' als de Ruski's aan de grens van Nederland staan?