Jutta bokst beter dan Jake schaatst

Twee strijders, vijf wereldkampioenschappen, alle vijf van Jutta. Jake Paul bokst op 5 augustus tegen Nate Diaz, en bovenstaand leert Jutta het ook een beetje, in ruil voor twee Amerikanen ijswijs maken. Maar goed, de cocktail van rouw en afgunst die Jutta in de comments onder elke post met Jake te verduren krijgt valt niet mee, dus dat proberen ze onderstaand te adresseren. Jake: "My fellow Netherlands people out there, please stop hating on her for dating me." Jutta: "If they knew you, if they would have one conversation with you, they would think totally different. (...) I wish I could explain how nice you are." Enfin, Jake kwam onlangs dus naar Nederland (beelden na breek) en onderstaand vertelt Jutta voor het eerst uitvoering in het Engels over haar carrière, en zoals de crew terecht opmerkt: er zit eindelijk een echte atleet in de studio.

Jutta: "If they actually knew you, just had one convo with you, they'd (...)"

Jutta over haar carrière - voor het eerst in het Engels

Jake in NL