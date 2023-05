Later op de avond lag een gebedsgenezer te bloeden op de studiovloer van Op1 terwijl de presentatrice verslag deed vanuit haar comfortabele stoel en zelfs dat was niet zo gênant als de gezapige Catherine-kloon van Nadia Moussaid een paar uur eerder. Een talkshow met "gewone mensen", die met hun treurige anekdotes allemaal even hun moment of slachtoffer-fame mogen pakken. De eerste aflevering maandag ging over armoede met als "gewone mensen" het gezin dat van armoede hun beroep heeft gemaakt en gisteren ging het over gameverslavingen met wederom "gewone mensen" en een hoge 'Games are bad'- mentaliteit van een studio vol boomers die hun vooroordelen bevestigd zagen door een podium vol slachtoffers. Dit jaren 90-onderwerp in een jaren 90-format op primetime subsidietelevisie zag u waarschijnlijk niet, want nagenoeg niemand keek naar deze volkomen lege anekdoteshow. Slechts 373.000 mensen schakelden in: een verlies van 200.000 kijkers ten opzichte van een dag eerder en vrijwel gelijk aan het aantal bejaardenhuisbeeldbuizen dat ongeacht de programmering de hele dag op NPO1 staat zodat de bewoners even vergeten dat hun familie nooit op bezoek komt. We zijn pas twee afleveringen onderweg, maar het is nu al duidelijk dat de wereld beter af is zonder dit programma dat het niveau van een kringverjaardagdiscussie niet overstijgt. Vervang het door Andere Tijden, een herhaling van Ongehoord Nieuws of desnoods een live verslag van groeiend gras: alles beter dan deze Conference League-show op dit Champions League-tijdstip.