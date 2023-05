Bidden wij voor de carrières van Frederieke Leeflang (VVD), de voorzitter van de NPO en daarmede de onderknuppel feldwebel van Gunay Uslu (D66), de staatssecretaris Cultuur en Media en in diervoege eindverantwoordelijk voor alles wat er op uw publieke treurbuis wordt uitgezonden. U betaalt per jaar ongeveer 1 miljard voor die akelige Nederland123-meuk, en dan heb je ook niks. Ja, gesprekken over GEBEDSGENEZING. Het is 2023, oom Elon schiet raketten in space, we kunnen Rome in 1 dag bouwen met 3D-printers, en vanaf volgende week is alle porno AI. En wat doen ze op de EO NPO? LULLEN OVER GEBEDSGENEZING! Ga weg... gebroken been, zo waarlijk helpe mij God almachtig! Mag ik grotere tieten, heilige Maria, wees gegroet, vol van genade, en gezegend is Jezus, vrucht van uw schoot, en nu we het daar toch over hebben, mogen die genitale wratten weg? Amen. What's Next? Duivels uitdrijven met Anne-Mar Zwart? Een reality soap over de homogenezing van Jeroen Snel? Ramon die bij BinnensteBuiten recepten voor HOSTIES gaat delen? Gaan we bij de Ra Ra Ramadanshow djinn's verdrijven met Soundos? Krijgt de EO nu een drie-eenheid boete? Groetjes, mede namens Arnold & zijn Blonde Pietjes.