Even voor de jonggeborenen onder ons. 20 graden is dus een waarde op een temperatuurschaal - die van Celcius in dit geval. 20 graden is 'lekker weer'. Zogeheten kortebroekenweer. Ooit was er een columnist (†) die bij die eerste dag dan altijd schreef over 'rokjesdag'. Dan waren alle vrouwen wulps, alle mannen hitsig en dan vree iedereen met elkaar. Tegenwoordig is rokjesdag vooral bedoeld voor personen met een pik. Enfin, 20 graden dus. Dan kun je lekker in de tuin zitten. Buiten met je laptopje, acht keer op pijltje naar links drukken op de homepage van GeenStijl. Je mag een beetje wel of niet zonnebrand smeren (in het eerste geval omdat je niet wil sterven aan huidkanker, in het tweede geval omdat je wappie bent). En wie weet kun je metzonder jas naar school. De laatste keer een landelijke 20 graden (in De Bilt dus) was op 31 oktober. Of, hoe dat in de meteorologie heet: HONDERD JAAR GELEDEN. Maar er is een kans. Een káns. Een kans dat het donderdag, na 186 dagen bikkelen, eindelijk 20 graden wordt. Maar het zal wel weer niet.