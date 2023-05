We hadden er gisteren effe geen zin in, die pedootjes, maar u bent toch benieuwd wat er van de man met de goorste tussen-h van Nederland, Marthijn Uittenbogaard, en zijn 'partner' Lesley terecht is gekomen in Ecuador. U vermoedde al: die gaan met een tas vol Kinder Surprise naar dat land. U wist al: die zitten in de bak. En nu weet u: er ligt een verdenking, zo vond de krantencombinatie AD / De T. uit. "Marthijn U. (51) en Lesley L. (35) die vastzitten in Ecuador op verdenking van kindermisbruik en kinderporno, hebben volgens justitie in het Zuid-Amerikaanse land tientallen jonge slachtoffertjes gemaakt. Er wordt gerept van naaktfeestjes georganiseerd door onze landgenoten waarbij kinderen werden gedrogeerd en aangemoedigd om 'seksuele spelletjes' te doen. (...) Getuigen meldden dat de kinderen naakt in bad gingen, en van de aanwezigen snoep, speelgoed en geld kregen." Volgens Marthijn en Lesley is iedereen corrupt, is het een showproces en ligt het aan alles behalve aan hun eigen zieke geest. Wat een zware tijden voor Mart en Lesl, want hun grote voorbeeld Pedo Ad is heel erg deaud en hun broeder Nelson Maatman zit vast in Mexico. Zeg Marthijn, hoe is het als polderpedo eigenlijk in een Ecuadoraanse cel? Gezellig?