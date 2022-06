Kijk toch eens even wat een vrolijk nieuws! Reeds een paar maanden nadat kleuterneuqer Martijn Uittenbogaard (50) is opgerot uit Nederland is hij, samen met zijn 'partner' Lesley L. (32), al opgepakt. In Ecuador, waar ze gek genoeg ook helemaal geen zin hebben in volwassen kerels die met hun schepnet achter de kindertjes aan vangen. U kent smeerkop Marthijn als voorzitter van de verboden pedoclub Martijn (zonder h). "In het Zuid-Amerikaanse land bleek hij een hotelletje te hebben gekocht waar de dorpskinderen computerspelletjes mochten doen op de Playstation." En: "In het hotel van het duo in de kustplaats Canoa zijn volgens O.U.R. drie jongens, van tussen de 8 en 12 jaar oud, aangetroffen." Oei! Wat zouden Los Choneros daarvan vinden? Onlangs werd collega-pedo Nelson Maatman al uit de draaimolen van het leven geplukt - in Mexico - en stond dat andere erelid van de Mickey Mouse-club, Ad van den Berg met zijn omgeploegde grafbek, ook maar weer voor de rechter. Het zijn verdorie drukke tijden voor Sidney Smeets! Iemand een lollie?