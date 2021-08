Robert Mikelsons werd in Letland gepakt met kinderplaatjes en zat twee weken

Robert Mikelsons kreeg een VOG van het ministerie van justitie

Robert Mikelsons kreeg een paspoort van het ministerie van binnenlandse zaken

Robert Mikelsons mocht alleen met kinderen blijven van Robert Drent en de Amsterdamse GGD

Robert Mikelsons werd niet vervolgd naar aanleiding van eerdere aangiften

Vier overheidsinstanties wisten dit, of hadden dit moeten weten. Robert Mikelsons bekende 83 gevallen van misbruik, bekende dat hij vooral kinderen misbruikte die nog niet konden praten, om zo minder risico te lopen.

Elf jaar later is het nog steeds een puinhoop. Het personeelstekort in de kinderopvang is nog steeds schrijnend, wat onderling toezicht op opvanglocaties beperkt. Maar ook in andere sectoren is de pakkans zielig, zeker gezien het totale gebrek aan recherchecapaciteit en hoe professioneel pedofielen te werk gaan.

Eigenrichting is niet iets wat plotseling ontstaat. Het is een logisch gevolg van de ontmanteling van de rechtsstaat. Je kan als overheid eigenrichting voldoende onderdrukken door op tijd en in voldoende mate recht te spreken. Laat je dat na, ontstaat een machtsvacuüm dat vanzelf wordt ingevuld.

Dan kan je wel iedereen die op pedofielen jaagt 1 voor 1 proberen hard te vervolgen, maar dat is pure symptoombestrijding. Zo lang er niet in een behoefte tot onafhankelijke rechtsspraak tegen kindermisbruik wordt voorzien, pakken mensen dit dossier op.

Dit is letterlijk dweilen met de kraan open.