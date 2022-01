VERHUISNIEUWS! De beruchte pedoprins Marthijn Uittenbogaard, ook wel bekend als Marthijn U., is tot opluchting van de buurt opgehoerd uit Hengelo. Makelaars wilden aanvankelijk z'n huis niet verkopen want: "Kijk mevrouwtje en hier is de douche en nou ja, dat was dus de douche van Marthijn Uittenbogaard" is nou eenmaal een vrij matige aankoopstimulans. Inmiddels heeft een commerciële partij het huis van Marthijn gekocht en dat is fijn voor de regio, want nu gaat meneertje elders met z'n schepnet achter de kleuters aan. Dat elders lijkt Zuid-Amerika te zijn: volgens bronnen van RTV Oost naait Marthijn, die 'h' in zijn naam ademt goorheid, eruit naar Ecuador. Dat kunnen we natuurlijk even checken bij de advocaat van Marthijn - Sidney Smeets - maar die is zelf ook zo dodgy as fuck. Doei Marthijn!