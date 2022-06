Een pedofiel vraagt 'politiek asiel' aan in Mexico, omdat hem hier gevangenisstraf boven het hoofd hangt vanwege strafbare pedofiele gedragingen? Dat begrijp ik zo goed?

Het is eens te meer een bewijs dat die hele asielwetgeving op de schop moet. Wat ooit oorspronkelijk bedoeld was om een enkel individu die in eigen land persoonlijk door zijn/haar regime vervolgd werd vanwege bepaalde dissidente politieke opvattingen, zodanig dat hij/zij met de dood werd bedreigd - het beste voorbeeld tegenwoordig van zo iemand is Aleksej Navalny - een 'safe haven' te bieden, je moet dan denken aan leiders van - al dan niet verboden - politieke partijen, vakbondsleiders, dissidente wetenschappers, journalisten; die 'asielverlening' is totaal ontspoord en is al decennialang een manier voor mensen die normaal geen enkele kans maken zich in een bepaald - rijk, westers - land te vestigen, om toch binnen te komen. En het is ook - in mindere mate - een middel geworden voor misdadigers (oorlogsmisdadigers en ander tuig), om hun straf te ontlopen in 'eige' land.

Dat Vluchtelingenverdrag uit 1951, waarop die asielverlening gebaseerd is, had allang rigoureus moeten worden aangepast om al dit soort oneigenlijk gebruik ervan tegen te gaan. Is tot op heden helemaal niets van terecht gekomen. Daarom wordt het tijd - zeker voor een overbevolkt, klein kutlandje als Nederland, dat al vele jaren overspoeld wordt door allerhande economische en 'strafontvluchtende' buitenlanders - om het heft dan maar in eigen handen te nemen en dat Vluchtelingenverdrag eenzijdig op te zeggen. Er zit een grens aan het 'absorptievermogen' van Nederland, en die grens is allang bereikt.