Bekeer je tot Islam en het is allemaal OK.

Pedoseksualiteit is de norm in landen als Pakistan.

En wij gaan niet een of andere geitenherder uit de bergen wijs maken dat dit wel verkeerd is.



En bij de grieken kon je ook als jongen in de leer bij een meester waarbij een seksuele beschikbaarheid als het ware je onkosten vergoedde.



Misschien... heeft Kant zijn categorisch imperatief er ook wel op een slinkse wijze ingeslepen.



Misschien.... is moreel, moraal en alles wat we goed en fout vinden.. slechts het fineer van macht... veel meer dan we toe willen/kunnen geven.



Misschien moeten we het ook maar zo bekijken. Deze pedo vinden wij nu allemaal verwerpelijk en slecht. Maar over 150 jaar als NL pak em beet 90% moslim is dan is het misschien wel doodnormaal.



En volgens die redenering is die pedo misschien dan zelfs een held... net zoals wij alle historische figuren die zich in hun tijd voor bepaald gedrag en daden uitspraken nog voordat die gemeen goed waren.



Vooralsnog ben ik van mening dat kinderen de zwakste van de maatschappij zijn. En dat misdaden tegen kinderen daarom ook het meest verwerpelijk zijn.

Stelen van mij is kut, stelen van een klein kind is ziekelijk.



Maar om heel eerlijk te zijn ben ik ondertussen al veel te moe en afgestompt om me er nog echt tegen te verzetten.

De voorspelbaarheid... is wat mij het meest vermoeid van allen.

Ik kan me nog goed herinneren dat ik 20 jaar geleden artikelen las waarin dit allemaal haarfijn uitgestippeld was:

Massa-immigratie, volksvervanging, lgbtq propaganda, transgender propaganda, socialisme, klimaat gekte, verheerlijking van gedegenereerde seksuele uitingen. Enz enz enz. Het is nou eenmaal de koers die we varen.



En de golven interesseren me al lang niet meer. De stroming is namelijk ijzersterk en gaat geen koers wijzigen.