Ja, we bedoelen die Nelson Maatman die u kent van verboden pedoclubje Martijn, pedopartij PNVD, de pedodocu op de NPO, het bezitten van tienduizend afbeeldingen met pedoporno en het vrienden zijn met pedo Marthijn Uittenbogaard en pedo Norbert de Jonge. Een man met een thema in zijn leven zullen we maar zeggen. Die moest zich vandaag dus met pedovriendjes bij de rechter melden vanwege het stiekem doorgaan met verboden kindfriemelclubje Martijn door wederom een website voor vieze filmpjes te lanceren, maar kwam niet opdagen. Daardoor moest zijn advocaat, de Hiddemeister, uitleggen dat Nelson politiek asiel heeft aangevraagd in Mexico. MEXICO! We zeggen natuurlijk niet dat hij daar zit om de minderjarige dochters en zonen van kartelbazen te penetreren, maar we kunnen voor deze topcriminelen niet bevestigen dat het niet zo is. Gelukkig zijn dat allemaal hele redelijke mannen die nooit iets zelf ondernemen en braaf het oordeel van een rechter afwachten, dus dat loopt wel los. Over redelijke mannen gesproken: de kartelbazen in Colombia krijgen eveneens een nieuwe buurman die graag in de speeltuin rondhangt. Ook van hem kunnen we niet bevestigen dat hij niet jullie kinderen komt uitwonen, dus ook jullie veel plezier met die pedoprins. Hee Norbert de Jonge, hoe zit het met jouw verhuisplannen? De huizenprijzen in Afghanistan schijnen gunstig te zijn...

Oren klapperen tijdens de rechtszaak

Kartelleden, lezen jullie mee?

Mexico is nog niet ver genoeg